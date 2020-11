Berlin

Tödlicher Crash mit Polizeiauto: Prozess geht weiter

10.11.2020, 03:16 Uhr | dpa

Der Prozess um die tödliche Kollision eines Funkstreifenwagens mit dem Auto einer jungen Frau in Berlin-Mitte wird am Dienstag (9.15 Uhr) mit der Befragung weiterer Zeugen fortgesetzt. Angeklagt ist ein 53-jähriger Hauptkommissar. Der Beamte am Steuer des Fahrzeugs soll im Januar 2018 auf dem Weg zu einem Einsatz mit überhöhtem Tempo in den Wagen der 21-Jährigen gekracht sein, die einparken wollte. Laut Anklage wurde bei der Kollision noch eine Geschwindigkeit von 93 Kilometern je Stunde festgestellt, bei der Tunnelausfahrt seien es noch 130 gewesen. Der Beamte muss sich in dem Prozess am Amtsgericht Berlin-Tiergarten wegen fahrlässiger Tötung verantworten. Der Fall hatte große Wellen geschlagen - auch wegen Ungereimtheiten bei den Ermittlungen.