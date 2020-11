Berlin

Gasaustritt in Lebensmittelgroßhandel in Berlin-Tempelhof

10.11.2020, 09:39 Uhr | dpa

In einem Lebensmittelgroßhandel in Berlin-Tempelhof ist am Dienstagmorgen gasförmiges Ammoniak ausgetreten. Gegen 4.40 Uhr wurde die Berliner Feuerwehr in die Saalburgstraße gerufen, sagte ein Feuerwehrsprecher. Demnach seien rund 10 Kilogramm gasförmiges Ammoniak in einem Kühl- und Technikraum im ersten Obergeschoss des Gebäudes entwichen. Mitarbeiter, die sich zum Zeitpunkt des Gasaustritts dort aufhielten, wurden in Sicherheit gebracht und blieben unverletzt.

Unter Atemschutz habe ein Trupp der insgesamt rund 50 Feuerwehrkräfte die Halle lüften können, hieß es weiter. Wie das Ammoniak entweichen konnte war bislang noch unklar.