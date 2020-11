Berlin

Weihnachtsmarkt in Kulturbrauerei wegen Corona abgesagt

10.11.2020, 20:30 Uhr | dpa

Der beliebte Weihnachtsmarkt in der Kulturbrauerei in Prenzlauer Berg fällt in diesem Jahr wegen der Corona-Pandemie aus. Das teilten die Veranstalter am Dienstag mit. Die Unklarheit über mögliche Erlaubnisse oder Verbote der Politik sei der Grund für die Absage, hieß es. Selbst wenn der Markt erlaubt worden wäre, hätte man wegen der Einschränkungen nur so wenige Besucher gehabt, dass eine echte Wirtschaftlichkeit kaum möglich gewesen wäre. Im Oktober hatten sich die Veranstalter noch optimistisch gegeben.

Die Weihnachtsmärkte vor dem Schloss Charlottenburg und auf dem Gendarmenmarkt sowie die Lichterspektakel "Christmas Garden" im Botanischen Garten in Berlin-Lichterfelde und "Weihnachten im Tierpark" in Friedrichsfelde finden in diesem Jahr ebenfalls nicht statt.

Andere Weihnachtsmärkte, etwa an der Gedächtniskirche, auf dem Alexanderplatz, am Roten Rathaus und auf dem Potsdamer Platz, sollten nach dem letzten Stand mit Einschränkungen wie Maskenpflicht stattfinden. Seit Anfang November gelten in Berlin wieder schärfere Regeln im Kampf gegen die Corona-Pandemie - unter anderem wurde die bereits Ende November geplante Öffnung der Weihnachtsmärkte nicht erlaubt.