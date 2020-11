Berlin

Berliner CDU: Giffeys Entscheidung war überfällig

13.11.2020, 18:46 Uhr | dpa

Die Berliner CDU hat die Entscheidung von Bundesfamilienministerin Franziska Giffey (SPD) begrüßt, ihren Doktortitel nicht mehr zu führen. "Der Schritt von Frau Giffey ist folgerichtig und überfällig", teilte CDU-Generalsekretär Stefan Evers am Freitag mit. "Wir erwarten, dass das Verfahren der Freien Universität jetzt frei von politischem Einfluss zu Ende geführt wird." Die Rolle der Wissenschaftsverwaltung in Zusammenhang mit dem Verfahren sei umfassend aufzuklären. "Das ist eine Frage der Glaubwürdigkeit."

Nach Diskussionen um ein neues Prüfverfahren zu ihrer Doktorarbeit erklärte die SPD-Politikerin am Freitag, sie werde ihren Doktortitel nicht mehr führen. Das Präsidium der Freien Universität hatte am Freitag vergangener Woche mitgeteilt, die Rüge im Zusammenhang mit dem Prüfverfahren zu Giffeys Doktorarbeit nach einem neuen Gutachten aufzuheben. Daraus ergebe sich, dass eine Rüge nur in einem minderschweren Fall zulässig sei. Das sei im Schlussbericht des Prüfungsgremiums 2019 zu Plagiatsvorwürfen in Giffeys Dissertation aus dem Jahr 2010 jedoch nicht dargelegt worden. Deshalb müsse noch einmal geprüft werden.

Der wissenschaftspolitische Sprecher der Berliner AfD-Fraktion, Martin Trefzer, kritisierte: "Giffeys Verzicht auf den Doktortitel kommt zu spät und entspringt rein taktischen Überlegungen. Damit wird Franziska Giffey die Aberkennung ihres Doktortitels durch die FU nicht abwenden können." Nach den von ihr selbst formulierten Maßstäben müsse sie als Bundesfamilienministerin zurücktreten. "Genauso wenig kann sie jetzt noch für das Amt der Regierenden Bürgermeisterin kandidieren. Denn wer als Bundesministerin ungeeignet ist, kommt für die Berliner auch nicht für das Rote Rathaus in Betracht."

Kai Gehring, Sprecher für Forschung, Wissenschaft und Hochschule der Grünen-Bundestagsfraktion, kritisierte auf Twitter: "Auch Türschildpromotionen kann man nicht abgeben wie nen Mantel an der Garderobe, nur die Universität kann Doktortitel verleihen & aberkennen. Auf das Führen des Grades zu verzichten, ist eine rein symbolische Geste von Ministerin Giffey, um die Flucht nach vorn zu versuchen."