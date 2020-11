Berlin

Eisbären-Coach enttäuscht: "Habe überall Mängel gesehen"

14.11.2020, 10:48 Uhr | dpa

Eisbären-Trainer Serge Aubin gestikuliert am Spielfeldrand. Foto: Matthias Balk/dpa/Archivbild (Quelle: dpa)

Trainer Serge Aubin war nach der ernüchternden 1:5-Heimniederlage der Eisbären Berlin gegen die Schwenninger Wild Wings am Freitagabend sichtlich enttäuscht: "Natürlich ist das nicht der Auftakt, den wir wollten", sagte der 45 Jahre alte Kanadier nach dem verpatzten Start in den Magentasport-Cup, in dem sich acht der 14 Teams aus der Deutschen Eishockey Liga (DEL) auf die neue Saison vorbereiten

"Ich habe überall Mängel gesehen, die wir beheben müssen", räumte der Eisbären-Coach ein. "Wir sind eine junge Mannschaft und haben viele Fehler auf dem Eis gemacht. Aber grundsätzlich haben wir einfach nicht hart genug gekämpft." Gerade in den Zweikämpfen sei sein Team den resoluten Schwenningern zu oft unterlegen gewesen: "Sie sind besser Schlittschuh gelaufen. Wir haben versucht, zu kombinieren, aber das hat einfach nicht funktioniert", so Aubin.

Auch Kapitän Frank Hördler gab sich selbstkritisch: "Wir haben zwischendrin unseren Fokus verloren, und das nicht zu knapp", sagte der 35 Jahre alte Verteidiger und hob den Stellenwert der Niederlage hervor: "Das ist nicht einzuordnen wie ein Freundschaftsspiel. Das ist tatsächlich wie ein Saisonstart", betonte er. "Wir sind im November, und jeder ist es gewohnt, jetzt voll im Spielrhythmus zu sein."