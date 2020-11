Berlin

Euroleague-Kellerduell: Alba Berlin gegen Villeurbanne

17.11.2020, 12:23 Uhr | dpa

Berlin (dpa/bb) – Der deutsche Basketball-Meister Alba Berlin will mit dem zweiten Sieg die untere Tabellenregion in der Euroleague hinter sich lassen. "Das Spiel gegen Asvel wird schwierig und vor allem physisch sehr herausfordernd. Wir finden unseren Rhythmus nach der Unterbrechung immer mehr und fühlen uns mit jedem Spiel wieder besser", sagte Alba-Guard Marcus Eriksson vor dem Kellerduell mit den punktgleichen Profis von Asvel Villeurbanne am Mittwoch (20.00 Uhr/Magentasport).

Der 19-malige französische Meister hat dabei mit ähnlichen Problemen wie Alba zu kämpfen. Eine Woche bevor das Berliner Team sich in Quarantäne begeben musste, sorgten auch sieben Spieler bei den Lyonern für dasselbe Schicksal. Somit ist das Team des neuen Präsidenten und früheren NBA-Stars Tony Parker wie Alba auf der Suche nach dem Rhythmus und hat auch erst einen Sieg in den acht Spielen der europäischen Königsklasse erzielen können.

Alba-Trainer Aito Garcia Reneses warnte aber vor der Mannschaft, die von Parkers Bruder T.J. Parker trainiert wird: "Villeurbanne ist ein körperlich sehr starkes Team und hat einen breiten Kader, der viele Optionen bietet. Ihre unberechenbaren Ergebnisse sind ein Ergebnis der Infektionen innerhalb ihres Kaders. Darunter leiden wir auch noch und wissen nicht, wann wir wieder alle Spieler zur Verfügung haben."

Eriksson ist aber froh, dass nach drei Auswärtsspielen in sechs Tagen nun nicht gereist werden muss. "Ich hoffe, dass uns die nun anstehende Phase mit vier Heimspielen in Folge guttun wird und dass wir einige dieser Spiele gewinnen können", sagte er.