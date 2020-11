Berlin

Senat plant 1000 Ladepunkte für Elektroautos an Laternen

17.11.2020, 17:53 Uhr | dpa

Der Berliner Senat will bis zu 1000 Ladepunkte für Elektroautos an Straßenlaternen in den Berliner Bezirken Marzahn-Hellersdorf und Steglitz-Zehlendorf schaffen. Die öffentliche Ausschreibung für die Errichtung und den Betrieb wurde neu gestartet. Wie die Verkehrssenatsverwaltung am Dienstag mitteilte, sollen die Ladepunkte im Rahmen des Forschungsprojektes "Neue Berliner Luft" in den Jahren 2021 und 2022 installiert werden. Mit dem Projekt soll untersucht werden, ob die Laternen-Ladepunkte dabei helfen können, die Elektromobilität beliebter zu machen.

Den Plan für die Ladepunkte gibt es bereits seit zwei Jahren. Der erste Anlauf war gescheitert, nun gibt es eine Neuausschreibung. Darüber hatte der "Tagesspiegel" im Sommer berichtet.