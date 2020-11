Berlin

Corona-Ausbruch im Pflegeheim: Personal im Visier

18.11.2020, 19:08 Uhr | dpa

Sanitäter schieben in einem Seniorendomizil in Lichtenberg eine Bahre. Foto: Jörg Carstensen/dpa (Quelle: dpa)

Bei einem großen Corona-Ausbruch mit Todesfällen in einem Lichtenberger Pflegeheim hat vermutlich das Personal die Bewohner angesteckt. Das geht aus einem Bericht des Pandemiestabs hervor, über den das Bezirksamt am Mittwochabend informierte. Danach sei das Heim den Nachbesserungen, die der Amtsarzt bereits Anfang Oktober mit Blick auf Kontakte und Hygiene gefordert hatte, nicht in ausreichendem Maße nachgekommen, sagte eine Sprecherin. Bei dem Ausbruch sind mindestens 15 Heimbewohner im Zusammenhang mit einer Coronainfektion gestorben. Ein Teil der verbliebenen Bewohner musste in andere Einrichtungen verlegt werden.

Rund ein Drittel der Menschen, die in Berlin seit Pandemiebeginn nach Corona-Infektionen starben, waren Bewohner von Alten- und Pflegeheimen. Das geht aus Daten der Gesundheitsverwaltung vom Dienstag hervor. Demnach starben mit Stand vom Dienstag insgesamt 132 Bewohnerinnen und Bewohner stationärer Pflegeeinrichtungen im Zusammenhang mit dem Virus. Nach dem Corona-Lagebericht vom Mittwoch wurden in der Hauptstadt 401 Todesfälle im Zusammenhang mit Sars-CoV-2 verzeichnet.