Berlin

Scheel verteidigt Mietendeckel: "Wohnraum ist keine Ware"

19.11.2020, 12:02 Uhr | dpa

Stadtentwicklungssenator Sebastian Scheel (Linke) hat den umstrittenen Berliner Mietendeckel verteidigt. Sinn des Gesetzes sei es, Fehlentwicklungen auf dem Mietmarkt mit stark steigenden Wohnkosten für viele Menschen etwas entgegenzusetzen, sagte er am Donnerstag in einer Debatte im Abgeordnetenhaus. "Das kann Politik nicht kaltlassen. Und der Senat hat gehandelt", so Scheel. "Jeder Mensch hat das Recht auf angemessenen Wohnraum", unterstrich er. "Wohnraum ist keine Ware wie jede andere, er ist kein Spekulationsgut. Er ist Lebensraum und hat existenzielle Bedeutung für die Menschen in dieser Stadt."

Nicht gelten lassen wollte Scheel das Argument der Opposition, der Mietendeckel würge den Wohnungsbau ab. 19 000 Baugenehmigungen im Jahr seien ein Höchststand. Zudem seien 65 000 neue Wohnungen schon fest geplant, und der Senat werde alles tun, damit sie tatsächlich gebaut würden. Ziel sei auch, das Wohnungsangebot im gemeinwohlorientierten Sektor auszubauen und zum Beispiel Genossenschaften zu unterstützen.

Seit 23. Februar sind im Zuge des bundesweit bisher einmaligen Gesetzes die Mieten für rund 1,5 Millionen Wohnungen in Berlin bis 2025 auf dem Stand von Juni 2019 eingefroren. Sie dürfen ab 2022 höchstens um 1,3 Prozent jährlich steigen. Wird eine Wohnung wieder vermietet, muss sich der Vermieter an Obergrenzen und zuletzt verlangte Miete halten. Am kommenden Montag (23. November) tritt die zweite Stufe des Gesetzes in Kraft: Überhöhte Bestandsmieten sind dann gesetzlich verboten und müssen gesenkt werden.