Berlin

1251 neue Corona-Fälle in Berlin

19.11.2020, 18:47 Uhr | dpa

Die Gesundheitsämter in Berlin haben am Donnerstag 1251 neue Corona-Fälle registriert. Damit stieg die Gesamtzahl der Corona-Infizierten seit Beginn der Pandemie auf 53 314, wobei 32 827 als genesen gelten. Die Zahl der Corona-Toten erhöhte sich um 21 auf 422, wie aus dem Lagebericht der Gesundheitsverwaltung hervorgeht. Zum Vergleich: Vor vier Wochen waren es 245 Todesfälle.

Eine der drei Berliner Corona-Ampeln steht weiter auf Rot - die sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz. Sie liegt nunmehr bei 222,1 Neuansteckungen pro 100 000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen - und damit um 10 Prozent höher als vor einer Woche. Der kritische Schwellenwert bei der Sieben-Tage-Inzidenz beträgt 50. Am höchsten ist der Wert in Berlin weiter im Bezirk Mitte (339,1) gefolgt von Neukölln (336,4).

296 Covid-19-Patienten werden laut Lagebericht derzeit auf Intensivstationen versorgt. Das entspricht einer Auslastung der dortigen Betten mit dieser Art von Erkrankten von 23,4 Prozent. Bei der kritischen Marke von 25 Prozent würde diese Ampel von Gelb auf Rot wechseln.

Die dritte Ampel mit dem sogenannten R-Wert steht mit 0,94 weiter auf Grün. Damit wird angezeigt, wie viele Menschen durchschnittlich von einem Erkrankten mit dem Virus angesteckt werden.