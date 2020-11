Berlin

Manager Preetz lobt Union: BVB "genau der richtige Gegner"

20.11.2020, 10:40 Uhr | dpa

Hertha-Manager Michael Preetz hat den Lokalrivalen Union Berlin für dessen hervorragenden Saisonstart in der Fußball-Bundesliga gelobt. "Sie haben einen guten Einstieg erwischt in diese Saison. Sie haben auch einen anderen Spielplan gehabt als wir, sie haben aber vor allem auch die Chancen, die dieser Spielplan gegeben hat genutzt. Sie machen das aktuell sehr gut und haben schon viele wichtige Punkte eingefahren", sagte Preetz in einem ZDF-Interview.

Der 1. FC Union liegt vor der Partie beim 1. FC Köln am Sonntag (18.00 Uhr/Sky) überraschend auf dem fünften Platz und damit in der Tabellenregion, die Hertha BSC gerne erreichen würde. Für Preetz kommt Borussia Dortmund als Kontrahent am 8. Spieltag gerade recht. "So wie der Saisonverlauf ist fühlt es sich so an, als ob Dortmund genau der richtige Gegner sein könnte, auch wenn wir wissen, welche Qualität diese Mannschaft hat", sagte der Manager vor der Partie am Samstag (20.30 Uhr/DAZN) im Olympiastadion.

Die Berliner liegen nach nur zwei Siegen aus sieben Spielen auf dem zwölften Rang und damit hinter den Erwartungen. "Den Einstieg in diese Saison, das kann nicht anders sagen, den haben wir verschlafen", sagte Preetz. "Deshalb brauchen wir jetzt einen längeren Atem, um die Mannschaft zu entwickeln, wo wie sie haben wollen", betonte der 53-Jährige.

Nicht zur Verfügung stehen Trainer Bruno Labbadia gegen Dortmund der länger verletzte Stürmer Jhon Cordoba und Verteidiger Jordan Torunarigha, der nach einer Corona-Infektion und Quarantäne erst am Mittwoch wieder ins Training eingestiegen ist. Santiago Ascacibar muss wegen muskulärer Probleme erneut passen.