Berlin

Alba verliert 66:73 gegen Zenit St. Petersburg

20.11.2020, 22:11 Uhr | dpa

Berlin (dpa) – Basketball-Bundesligist Alba Berlin bleibt in der Euroleague im Tabellenkeller. Am Freitagabend unterlagen die Berliner in eigener Halle ohne Zuschauer dem russischen Spitzenclub Zenit St. Petersburg nach schwacher erster Hälfte mit 66:73 (22:33). Für Alba war es die sechste Niederlage im achten Spiel. Bester Berliner Werfer war Ben Lammers mit 15 Punkten.

Bis auf den verletzten Louis Olinde hatte Trainer Aito Garcie Reneses den kompletten Kader zur Verfügung. Für die Berliner war es das siebte Spiel in den vergangenen 16 Tagen. Zunächst hatten aber beide Teams Probleme, ins Spiel zu finden. Sie lieferten sich fast ein Fehlwurffestival.

Im zweiten Viertel zeigten sich zumindest die Gäste etwas treffsicherer, Alba nicht. Von zehn Versuchen jenseits der Drei-Punkte-Linie fand in der ersten Halbzeit kein einziger den Weg in den Korb – sonst eine Berliner Stärke. So konnte sich Zenit noch vor der Pause erstmalig zweistellig absetzen (20:31). Alba gelangen in der ersten Hälfte nur magere 22 Punkte. Zu allem Überfluss knickte Marcus Eriksson kurz vor der Pause um. Er humpelte aus der Halle und kam nicht wieder zurück.

Nach dem Seitenwechsel steigerte sich Alba. Jonas Mattisseck konnte den Dreier-Fluch brechen und die Berliner im dritten Viertel wieder auf sechs Zähler herankommen (41:47). Der deutsche Meister blieb dran, kämpfte sich zwei Minuten vor Schluss sogar auf fünf Punkte heran (58:63), am Ende aber fehlte die Kraft.