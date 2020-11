Berlin

BVB als Prüfstein: Hertha BSC will Aufwärtstrend fortsetzen

21.11.2020, 03:41 Uhr | dpa

Nach der Länderspielpause will Hertha BSC seinen Aufwärtstrend in der Fußball-Bundesliga fortsetzen. In Borussia Dortmund kommt allerdings ein echter Prüfstein zum Abendspiel heute um 20.30 Uhr (DAZN) ins Berliner Olympiastadion. "Wir wissen, dass das eine große Aufgabe ist", sagte Manager Michael Preetz. Trainer Bruno Labbadia will sein Team mit speziellen Video-Sequenzen vorbereiten.

Hoffnung zieht die Hertha auch aus den mutigen Auftritten beim FC Bayern München (3:4) und RB Leipzig (1:2). Allerdings blieb man bei den beiden Teams, die noch vor dem BVB rangieren, ohne Punkt. Diesen "Makel" gilt es gegen Dortmund für Labbadia auszuräumen. Preetz stimmte die Leistung beim 3:0 zuletzt in Augsburg zuversichtlich. Mit sieben Punkten aus sieben Spielen sind die Berliner als Tabellen-Zwölfter weit hinter den eigenen Ansprüchen.

Lucas Tousart kehrte nach seinen Kniebeschwerden wieder ins Training zurück. Ob der Franzose auch in der Startformation steht, ist fraglich. Definitiv fehlen werden Stürmer Jhon Cordoba (Knöchel), Verteidiger Jordan Torunarigha (Corona-Infektion) und Mittelfeldspieler Santiago Ascacibar (muskuläre Probleme).