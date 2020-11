Berlin

Seniorenheime feiern Weihnachtsfest nur verhalten

21.11.2020, 09:21 Uhr | dpa

Eine ältere Dame hält in einem Seniorenheim eine rote Christbaumkugel in ihrer Hand. Foto: picture alliance / dpa/Illustration (Quelle: dpa)

Weihnachten wird in den Seniorenheimen und Pflegeeinrichtung Sachsens in diesem Jahr wohl eher verhalten gefeiert. "Wir sind noch in den Planungen, aber ein großes weihnachtliches Beisammensein aller Heimbewohner in einem Raum wird es wohl nicht geben", sagte die Heimleiterin des "Seniorenzentrums Kathrin Lingk", Veronika Nicht, in Dresden bei einer Umfrage der Nachrichtenagentur dpa. Es werde vermutlich lediglich in kleineren Gruppen auf den einzelnen Etagen gefeiert.