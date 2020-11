Berlin

Wohnungsbrand in Charlottenburg

21.11.2020, 10:30 Uhr | dpa

In einem Mehrfamilienhaus in Berlin-Charlottenburg ist am Samstagmorgen ein Feuer ausgebrochen. Eine Wohnung in dem siebengeschossigen Gebäude an der Schillerstraße/Ecke Kaiser-Friedrich-Straße steht in Flammen, wie ein Feuerwehrsprecher mitteilte. "Wir sind mit 20 Kräften vor Ort und löschen den Brand. Ob es Verletzte gibt, wissen wir zur Zeit noch nicht". Der Notruf ging demnach gegen 9.20 Uhr ein. Die Brandursache war zunächst unklar.