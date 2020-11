Berlin

Bonn-Sieg: Alba freut sich über Pause im Spiele-Marathon

23.11.2020, 12:01 Uhr | dpa

Die Zufriedenheit nach dem klaren 97:74-Erfolg gegen die Telekom Baskets Bonn war beim deutschen Basketball-Meister Alba Berlin groß. "Mit dem Fokus, mit dem wir in das Spiel reingegangen sind, war das gut. Und den Fokus immer oben zu halten, ist momentan die größte Herausforderung", sagte Kapitän Niels Giffey. Besonders nach der Halbzeit konnte Alba am Sonntag zulegen. "Wir wollten das Energie-Level halten und nicht in ein Loch fallen. Und das ist uns gut gelungen", sagte Center Johannes Thiemann.

Nur zwei Tage zuvor hatte Alba in der Euroleague gegen St. Petersburg noch enttäuscht. "Es war klar, dass das nicht wieder passieren darf", berichtete Thiemann. Für Trainer Aito Garcia Reneses war es vor allem auch eine Mentalitätsfrage. "Bei drei Spielen in einer Woche ist es schwer, immer den Fokus zu behalten", sagte der Spanier. Gegen Bonn habe sein Team aber "Fokus und Einstellung wieder gefunden."

Nach nun acht Spielen in den vergangenen 18 Tagen - direkt nach der 17-tägigen Corona-Zwangspause - kann Alba kurz durchschnaufen. Denn in der neuen Woche steht mit dem Euroleague-Heimspiel am Donnerstag (20.00 Uhr/Magentasport) gegen Khimki Moskau nur eine Partie auf dem Programm. "Es wird uns helfen, wieder mehr unseren Rhythmus zu finden", sagte Spielmacher Peyton Siva.

Denn die Tage sollen nicht nur zur Regeneration, sondern vor allem zum Training genutzt werden. "Wir brauchen die Zeit. In der BBL kann man sich vielleicht mal den einen oder anderen Fehler erlauben. In der Euroleague wird das sofort direkt bestraft", sagte Thiemann. Aito hofft dann an Dingen arbeiten zu können, die zuletzt weniger gut liefen. Und viele weitere Möglichkeiten wird es zunächst nicht geben. "Denn im Dezember werden wir diese Zeit nicht haben", sagte er.