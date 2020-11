Berlin

Tödlicher Angriff auf Bruder: 24-Jähriger vor Gericht

24.11.2020, 02:47 Uhr | dpa

Weil er seinen 27-jährigen Bruder in einem Streit mit einem Messer attackiert und ihn tödlich verletzt haben soll, muss sich ein 24-Jähriger ab heute vor dem Berliner Landgericht verantworten. Laut Ermittlungen soll es im Juni 2020 in der väterlichen Wohnung der beiden Männer im Stadtteil Hellersdorf zu dem Angriff gekommen sein. Ein weiterer Bruder soll anwesend gewesen sein. Der 27-Jährige war wenig später in einem Krankenhaus gestorben. Die Staatsanwaltschaft wirft dem mutmaßlichen Täter Totschlag vor. Für den Prozess sind sechs Verhandlungstage bis zum 15. Dezember vorgesehen.