OSV ehrt Regional-TV, Stadt Rostock und Malchower Verein

24.11.2020, 11:02 Uhr | dpa

Ein regionaler TV-Sender aus Neubrandenburg, ein Malchower Verein (Mecklenburgische Seenplatte) und die Stadt Rostock sind vom Ostdeutschen Sparkassenverband in Berlin (OSV) ausgezeichnet worden. Die TV-Firma neueins GmbH wurde zum "MV-Unternehmen des Jahres 2020" gewählt, wie der OSV am Dienstag in Berlin mitteilte. Der Sender habe die Informationen zu dem Zeitpunkt "hochgefahren", als im März wegen der Corona-Lage das Leben heruntergefahren wurde. So bekamen Firmen auch kostenlose Sendeplätze, um Kunden über Liefer- und Kontaktmöglichkeiten zu informieren.

Der OSV vertritt die Sparkassen in Sachsen, Brandenburg, Sachsen-Anhalt und Mecklenburg-Vorpommern. Er ehrt jährlich "Firmen, Vereine und Kommunen des Jahres" in den Bundesländern. Der Preis ist undotiert und soll innovative Vorhaben unterstützen.

Rostock setze schon länger auf digitale Angebote der Verwaltung und sei seit September eine Modellstadt für digitale "Smart cities made in Germany", teilte der OSV mit. Hier diene Digitalisierung der modernen Mobilität, grünen Technologien und ressourcenschonendem Wirtschaften.

Der Verein Netzwerk Seenplatte Malchow unterstütze regionale Anbieter, Produzenten und Geschäfte bei der Vermarktung, hieß es. Dafür seien zwei Plattformen gegründet worden, die in diesen Zeiten auch kleinen Manufakturen und Freiberuflern helfen und "Mutmachertipps" gäben.