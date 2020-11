Berlin

Shorttrack-Weltcups in Bietigheim und Dresden abgesagt

27.11.2020, 18:49 Uhr | dpa

Eine Eisschnellläuferin in Aktion. Foto: Sebastian Kahnert/dpa/Symbolbild (Quelle: dpa)

Die Deutsche Eisschnelllauf- und Shorttrack-Gemeinschaft hat die geplanten Shorttrack-Weltcups in Bietigheim vom 19. bis 21. Februar und in Dresden vom 26. bis 28. Februar abgesagt. Die Internationale Eislaufunion ISU sei darüber informiert worden, teilte die DESG am Freitag mit.

"Die Austragung von Weltcups ist in diesen Tagen und Wochen angesichts der Corona-Pandemie nicht machbar. Wirtschaftlich sind diese Events in der momentanen Situation für uns nicht finanzierbar", begründete Nadine Seidenglanz, die Generalbevollmächtigte für den sportfachlichen Bereich, die Entscheidung des Verbandes.

"Fehlende Einnahmen von Sponsoren, die für die Durchführung sportlicher Wettkämpfe zwingend notwendig sind, Zuschauerverbot für die Events sowie die aktuellen Auflagen der Bundesregierung haben uns nach tiefgreifenden Analysen zu diesem schweren Schritt bewogen", fügte sie hinzu.

"Wir verstehen die Entscheidung des Verbandes und der Organisatoren", teilte die ISU in einem Schreiben mit. Die DESG wird nun versuchen, die Veranstaltungen zu einem anderen Zeitpunkt auszutragen.