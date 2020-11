Berlin

Eintracht Frankfurt will Sieglos-Serie beenden

28.11.2020, 02:37 Uhr | dpa

Nach acht Wochen ohne Sieg in der Fußball-Bundesliga will Eintracht Frankfurt im Gastspiel beim 1. FC Union Berlin am heutigen Samstag (15.30 Uhr/Sky) endlich wieder gewinnen. Mit einem Erfolg würden die Hessen bis auf einen Punkt an das Überraschungsteam dieser Saison heranrücken. Eintracht-Trainer Adi Hütter kann personell aus dem Vollen schöpfen. Lediglich Offensivspieler Aymen Barkok steht nach seinem positiven Corona-Test nicht zur Verfügung. Den vorerst letzten Sieg für die Frankfurter gab es am 3. Oktober beim 2:1 gegen die TSG 1899 Hoffenheim.