Berlin

Mehr als 1200 neue Corona-Infektionen in Hessen

01.12.2020, 08:35 Uhr | dpa

Binnen 24 Stunden sind in Hessen 1282 neue Coronavirus-Infektionen gemeldet worden. Damit haben sich seit Beginn der Pandemie 88 078 Menschen nachweislich mit dem Virus infiziert, wie das Berliner Robert Koch-Institut (RKI) am Dienstag mitteilte (Stand 00.00 Uhr). Das RKI meldete 50 neue Todesfälle, die mit dem Erreger in Verbindung gebracht werden. Damit stieg die Zahl auf 1298.

Von Kommunen selbst gemeldete Werte können von den Zahlen des Robert Koch-Instituts abweichen, da sie die Daten mit Zeitverzögerung weitergeben. Zahlen, die die Kommunen selbst nennen, sind in der Regel aktueller als die des RKI.

Die sogenannte Inzidenz - also die Zahl von Neuinfektionen auf 100 000 Einwohner in den zurückliegenden sieben Tagen - lag am Dienstag in Hessen bei 153.