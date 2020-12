Berlin

Berlin und Brandenburg: Ausbaugwerbe macht stabile Geschäfte

01.12.2020, 12:42 Uhr | dpa

Vom Bauboom in der Hauptstadt und ihrem Umland leben viele Berliner und Brandenburger. Allein im Ausbaugewerbe werden in Berlin rund 27 200 Beschäftigte gezählt, 3,8 Prozent mehr als im Vorjahr. In Brandenburg sind es rund 17 300, ein Plus von 4,2 Prozent. Das teilte das Amt für Statistik Berlin-Brandenburg am Dienstag mit.

Trotz der Corona-Seuche erwirtschaften die Unternehmen steigende Umsätze. Von April bis Juni waren es in Brandenburg gut 497 Millionen Euro - plus 9,3 Prozent verglichen mit dem zweiten Quartal 2019. In Berlin wurden 789 Millionen Euro Umsatz erzielt (plus 0,5 Prozent).

Erfasst wurden Betriebe mit mindestens zehn Beschäftigten zum Stichtag Ende Juni. Daneben gibt es auch im Ausbaugewerbe mit seinen Installateuren, Malern, Fliesenlegern und weiteren Gewerken viele Kleinunternehmer und Soloselbstständige.