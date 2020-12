Berlin

Bahn stellt 290 Mitarbeiter in MV ein: Bundesweit 25 000

03.12.2020, 14:00 Uhr | dpa

Berlin/Schwerin (dpa/mv) - Von den bundesweit 25 000 neu eingestellten Bahn-Mitarbeitern in diesem Jahr haben 290 einen Job in Mecklenburg-Vorpommern bekommen. Große Berufsgruppen, in denen im Land einstellt und qualifiziert werde, seien die Schienen- und Schienenfahrzeuginstandhaltung, Triebfahrzeugführer, Zugservice und IT-Experten, teilte die Bahn am Donnerstag mit. Um das Unternehmen weiter zu stärken und auszubauen, werde auch im nächsten Jahr massiv Personal eingestellt und ausgebildet. Mindestens 18 000 Jobs sollen es sein.

Die Bahn hat in diesem Jahr trotz stark eingebrochener Fahrgastzahlen wieder mehr Mitarbeiter eingestellt als im Vorjahr. Am Donnerstag wurde die 25 000. neue Kollegin in diesem Jahr begrüßt. "Die Mobilitätswende geht nur mit Menschen", sagte Personalvorstand Martin Seiler. Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) sagte, die bundeseigene Bahn bleibe eine "Job-Maschine". 2019 hatte es 24 000 Neueinstellungen gegeben. Abgänge abgezogen, wächst die Belegschaft in diesem Jahr um etwa 5000 Beschäftigte.