Berlin

Verein "Wolfsträne" Leipzig erhält Engagementpreis 2020

03.12.2020, 19:21 Uhr | dpa

Für seinen Einsatz für Menschen, die ein Elternteil oder ein Geschwisterkind verloren haben, erhält der Leipziger Verein "Wolfsträne" den Deutschen Engagementpreis 2020. Er begleite Kinder und Jugendliche auf professionelle Weise und in einem geschützten Rahmen, um ihre Trauer bewältigen zu können, teilte der Veranstalter am Donnerstag mit. Der Preis ist mit 5000 Euro dotiert und wurde in der Kategorie "Leben bewahren" verliehen.

Ausgezeichnet wurden auch die Projekte "Meet a Jew" des Zentralrates der Juden in Deutschland in der Kategorie "Demokratie stärken", "Die Platte lebt e.V" aus Schwerin in der Kategorie "Generationen verbinden", der Verein "Gefangene helfen Jugendlichen" aus Hamburg in der Kategorie "Chancen schaffen". Der mit 10 000 Euro dotierte Publikumspreis ging an das Projekt "Tommy nicht allein - die Kliniknannys" der Universitätsmedizin Rostock.

Mit der Auszeichnung wird seit 2009 bürgerliches Engagement in Deutschland gewürdigt. Förderer sind das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, die Deutsche Fernsehlotterie sowie die Deutsche Bahn Stiftung.