Berlin

Berlin: Bündnis ruft zur Menschenkette gegen Aufrüstung auf

05.12.2020, 03:50 Uhr | dpa

Unter dem Motto "Frieden statt Aufrüstung" soll in Berlin am Samstag eine Menschenkette vom Bundeskanzleramt bis zum Bundestag gebildet werden. Ein Bündnis aus Gewerkschaften, Sozial- und Umweltorganisationen hat in mehreren Städten für diesen Tag zu Protestaktionen gegen steigende Rüstungsausgaben der Bundesregierung aufgerufen. In Berlin angemeldet sind laut Polizei rund 250 Teilnehmer. Anlass ist die anstehende Haushaltsdebatte im Bundestag in der kommenden Woche. Als Redner (Start der Reden: 13.30) wird in Berlin unter anderem der Vorsitzende des Deutschen Gewerkschaftsbunds, Reiner Hoffmann, erwartet.