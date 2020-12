Wiesbaden

Tausende Thüringer arbeiten regelmäßig an Sonntagen

06.12.2020, 10:37 Uhr | dpa

Von den rund 950 000 abhängig Beschäftigten in Thüringen arbeiten 186 000 an mindestens einem Sonn- oder Feiertag im Monat. Das geht aus der Auswertung von Daten des Statistischen Bundesamtes hervor, die die Bundestagsfraktion der Linkspartei jetzt vorlegte. Danach arbeiten 29 000 abhängig Beschäftigte an jedem Sonn- und Feiertag, 95 000 an jedem zweiten Sonn- oder Feiertag und 63 000 an einem Sonn- oder Feiertag im Monat. Der Anteil derer, die in Thüringen an diesen eigentlich freien Tagen dennoch arbeiten, liegt insgesamt bei 19,7 Prozent der abhängig Beschäftigten und damit über dem Bundesdurchschnitt von 18,8 Prozent.

Dabei müssen Frauen öfter ran als Männer. 15 000 von ihnen arbeiten an jedem Sonn- oder Feiertag, bei den Männern sind es 14 000. An monatlich mindestens zwei Sonntagen sind 54 000 Frauen im Betrieb statt bei der Familie, bei den Männern 41 000. Nur bei den Arbeitnehmern, die regelmäßig an nur einem Sonntag im Monat arbeiten, sind Männer mit 38 000 in der Überzahl gegenüber 25 000 Frauen.