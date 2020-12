Berlin

Eisbären-Profi Lapierre beendet überraschend seine Karriere

06.12.2020, 13:27 Uhr | dpa

Berlin (dpa) – Die Eisbären Berlin müssen künftig ganz auf Maxim Lapierre verzichten. Der 35-Jährige teilte dem Verein der Deutschen Eishockey Liga am Sonntag mit, dass er seine Karriere mit sofortiger Wirkung beendet. Es sei "ein Schock" für sie gewesen, sagte Eisbären-Sportdirektor Stéphane Richer in einer Mitteilung.

"Selbstverständlich respektieren wir Maxims Entscheidung, auch wenn wir ihn nur sehr schwer ersetzen werden können. Er hat in dem einen Jahr in Berlin gezeigt, dass er ein Top-Spieler und Leader ist", sagte Richer. Lapierre war zur vergangenen Saison vom HC Lugano in die Hauptstadt gewechselt.

Er hatte vorher auch schon rund 700 Spiele in der nordamerikanischen Eishockey-Liga NHL absolviert. In Berlin wurde Lapierre schnell zu einem Führungsspieler. Die Entscheidung sei ihm nicht leichtgefallen, auch wenn er schon ein bisschen länger darüber nachgedacht habe, sagte der Profi zu seinem Abschied.

Es sei einfach an der Zeit gewesen. "Das hat weder etwas mit meiner momentanen Verletzung, noch mit den Eisbären zu tun. Ganz im Gegenteil", sagte Lapierre, der für die Eisbären in 50 Ligaspielen elf Tore erzielte und 23 Treffer vorbereitete.