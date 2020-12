Berlin

Gewerkschaft GEW fordert schnelle Konsequenzen an Schulen

07.12.2020, 13:33 Uhr | dpa

Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) hat vor einem "schleichenden Lockdown" an Berlins Schulen gewarnt. Der Berliner GEW-Vorsitzende Tom Erdmann kritisierte den Senat am Montag in einem Gastbeitrag bei "t-online". "Was macht die Politik? Sie verordnet Stoßlüften und achtstündige Maskenpflicht in den Schulen ohne Atempausen", sagte er. "Dabei wissen wir, dass zu viele Schulen noch immer in einem erbärmlichen Zustand sind und die Fenster mit vier Schrauben an vier Ecken im Rahmen verankert sind. Instandsetzungsoffensive? Fehlanzeige!"

Erdmann schlug vor, zumindest in den ersten beiden Wochen nach den Weihnachtsferien die Klassen der weiterführenden Schulen zu halbieren, um auf die zu erwartenden steigenden Infektionszahlen zu reagieren. "Lieber weniger Schule verlässlich für alle, als dass wir einige Schülerinnen und Schüler über Wochen von Schule ausschließen müssen."

Die Bildungsverwaltungen der Länder seien in der Verantwortung, Maßnahmen zu ergreifen, um die Schulen sicher zu machen - etwa durch Schutzmasken, Luftfilter, Waschbecken, Testkapazitäten, verlangte Erdmann. "Für Berlin haben wir mit einem Bündnis aus Schulleitungen, Eltern, Schülerschaft und Personalräten ein Investitionsprogramm in Höhe von einer Milliarde Euro gefordert", sagte Erdmann.

Aus Sicht der GEW reagiert die Politik in vielem zu langsam und zu unentschlossen: "Erst in diesem November, Monate nach Schuljahresstart und mit den höchsten Infektionszahlen seit Beginn der Corona-Pandemie, haben die ersten Bundesländer FFP2-Schutzmasken an die Schulbeschäftigten ausgeteilt", kritisierte der GEW-Vorsitzende. "In Berlin gut zwei Stück pro Person. Einmalig."