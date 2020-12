Berlin

Ein Drittel mehr Ladesäulen für Elektroautos in fünf Monaten

08.12.2020, 06:29 Uhr | dpa

Ein Ladestecker steckt in einer Ladesäule für Elektroautos. Foto: Sebastian Gollnow/dpa/Archivbild (Quelle: dpa)

Die Zahl der öffentlich zugänglichen Ladesäulen für Elektroautos ist in Mecklenburg-Vorpommern innerhalb eines knappen halben Jahres um 38 Prozent gestiegen. Wie aus Daten des Bundesverbandes der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW) hervorgeht, nahm ihre Zahl von 231 im Mai auf 320 im Oktober zu. Mit dieser Zahl liegt Mecklenburg-Vorpommern im Ranking der Bundesländer an drittletzter Stelle vor dem Saarland (220) und Bremen (265), wie der Verband am Montag mitteilte. Die meisten Ladesäulen können Bayern mit 7267 und Baden-Württemberg mit 6186 vorweisen.

Deutschlandweit können Fahrer von Elektrofahrzeugen an 33 107 Ladepunkten Strom zapfen. Aktuell sind den Angaben zufolge rund 268 000 rein batteriegetriebene Fahrzeuge zugelassen. Die Kapazität der Ladepunkte würde laut BDEW für 550 000 ausreichen. Im Nordosten waren nach Angaben des Kraftfahrt-Bundesamtes am 1. Oktober dieses Jahres 3570 Elektro- und Plugin-Hybrid-Autos zugelassen.