Bildungsverband: Schulschließung in Sachsen nachvollziehbar

08.12.2020, 17:58 Uhr | dpa

Der Verband Bildung und Erziehung (VBE) hat Verständnis für die angekündigten flächendeckenden Schulschließungen in Sachsen geäußert. Die Zahl der Neuinfektionen im Freistaat sei bedenklich hoch. Die Entscheidung, das öffentliche Leben herunterzufahren und auch die Schulen zu schließen, sei daher nachvollziehbar, sagte der Verbandsvorsitzende Udo Beckmann am Dienstag. "Richtig ist, dies jetzt anzukündigen und den Schritt erst am Montag zu vollziehen. Die Schulleitungen und Lehrkräfte brauchen noch Zeit, um das zu organisieren." Der VBE vertritt nach eigenen Angaben als Gewerkschaft mehr als 160 000 Pädagogen in Deutschland.

Erneute flächendeckende Schulschließungen hatten die Bildungsminister der Länder nach den Erfahrungen im Frühjahr bisher gemeinsam versucht zu umgehen und dabei wiederholt die Wichtigkeit des Präsenzunterrichts betont. Sachsen kündigte nun am Dienstag angesichts der extrem hohen Corona-Zahlen im Freistaat als erstes Bundesland erneute flächendeckende Schließungen an. Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) sprach bei einer Pressekonferenz von einer "häuslichen Lernzeit" ab kommendem Montag.

Die Nationale Wissenschaftsakademie Leopoldina hatte zuvor einen "harten Lockdown" und eine Aufhebung der Schulpflicht in Deutschland ab kommendem Montag gefordert. Der VBE-Vorsitzende Beckmann sagte, wenn die Wissenschaft der Auffassung sei, dass das Schließen der Schulen durch verlängerte Ferien einen wesentlichen Beitrag zur Eindämmung des Infektionsgeschehens leiste, dann müsse dies umgesetzt werden. Er forderte für diesen Fall aber "schnelle und unbürokratische Wege", zur Beschaffung digitaler Endgeräte. "Zudem braucht es bald klare Ansagen dazu, welche Konsequenzen daraus zum Beispiel für die Leistungsbewertung und die Abschlussprüfungen zu ziehen sind."