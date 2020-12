Berlin

Mehr als 700 Corona-Todesfälle in Berlin

08.12.2020, 19:27 Uhr | dpa

Die Zahl der Corona-Toten ist in Berlin auf über 700 gestiegen. Wie die Gesundheitsverwaltung am Dienstag in ihrem täglichen Lagebericht mitteilte, starben bislang nachweislich 732 (+33) Menschen an oder mit dem Virus. Der erste Tote war in Berlin vor knapp 9 Monaten, am 20. März, offiziell bestätigt worden.

Die Berliner Corona-Ampel zeigte wieder zweimal Rot: die Sieben-Tage-Inzidenz lag mit 190,7 deutlich über der obersten Warnstufe von 30. Zudem waren 27,3 Prozent der Intensivbetten in Berliner Krankenhäusern aktuell mit Covid-19-Patienten belegt. Der Grenzwert zur obersten Warnstufe lag bei 25 Prozent.

Die Zahl der neuen Infektionen stieg um 1348 Fälle und lag nun bei 73 431. 52 666 Menschen galten als genesen, das waren 1400 mehr als am Vortag.