Berlin

Sechsjährige von Auto angefahren und schwer verletzt

09.12.2020, 09:14 Uhr | dpa

Ein sechsjähriges Mädchen ist in Berlin-Blankenfelde beim Überqueren einer Straße von einem Auto angefahren und schwer verletzt worden. Das Kind wollte in Begleitung seiner Mutter am frühen Dienstagabend den Rosenthaler Weg überqueren, wie die Polizei mitteilte. Dabei wurde das Mädchen von dem Wagen eines 69-jährigen Fahrers erfasst, der nach eigenen Angaben nicht mehr rechtzeitig bremsen konnte. Die Sechsjährige erlitt schwere Kopfverletzungen und wurde in ein Krankenhaus gebracht.