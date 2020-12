Berlin

Grüne unterstreichen Führungsanspruch in Berlin

12.12.2020, 11:52 Uhr | dpa

Werner Graf und Nina Stahr, Landesvorsitzende von Bündnis 90/Die Grünen in Berlin, sprechen bei der digitalen Landesdelegiertenkonferenz im Estrel Hotel. Foto: Annette Riedl/dpa/Aktuell (Quelle: dpa)

Die Berliner Grünen haben ihren Anspruch unterstrichen, bei der Abgeordnetenhauswahl 2021 stärkste Partei zu werden und die neue Rathauschefin zustellen. "Ich will, dass wir führen, dass wir leiten", sagte Parteichef Werner Graf am Samstag auf einem Online-Parteitag. "Ich will, dass Klimaschutz, dass Antidiskriminierung, dass die Verkehrswende und dass die sozial-ökologische Transformation der Wirtschaft endlich zu Chefinnensache wird."

Kritik übte Graf am Koalitionspartner SPD. "Die SPD will alles für alle, und zwar umsonst." Sie sage aber nicht, wie das finanziert werden soll. "Das ist Augenwischerei, das ist unseriös." Die CDU habe auch nicht viel zu bieten und fantasiere über Magnetschwebebahnen in der Stadt.

Im weiteren Verlauf des Parteitag sollte Bettina Jarasch zur Spitzenkandidatin der Grünen für die Wahl zum Abgeordnetenhaus gekürt werden. Umfragen zufolge haben die Grünen gute Chancen, erstmals stärkste Partei zu werden. Jarasch könnte daher als Nachfolgerin von Michael Müller (SPD) Regierende Bürgermeisterin werden.