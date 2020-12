München

Goretzka angeschlagen raus: "Hat ein bisschen was gespürt"

12.12.2020, 21:44 Uhr | dpa

Fußball-Nationalspieler Leon Goretzka ist beim 1:1 (0:1) des FC Bayern München beim 1. FC Union Berlin angeschlagen ausgewechselt worden. "Er hat ein bisschen was gespürt beim Sprint", sagte Trainer Hansi Flick über den 25 Jahre alten Mittelfeldspieler, der in der 76. Minute durch Corentin Tolisso ersetzt worden war. Flick kündigte am Samstagabend an, dass Goretzka nach der Rückkehr nach München genauer untersucht werden soll. "Dann werden wir hoffentlich keine schwere Verletzung diagnostizieren", ergänzte der 55-Jährige.

Bei Abwehrspieler Niklas Süle, der in Berlin wegen einer Oberschenkelprellung ausgefallen war, hält Flick ein Comeback in der Bundesliga-Partie gegen den VfL Wolfsburg am Mittwoch für möglich. "Wir hoffen, dass er dann wieder dabei ist", sagte der Trainer. Das 18 Jahre alte Abwehrtalent Tanguy Nianzou muss nach Aussage von Flick nach einem Muskelbündelriss mindestens zwei Monate pausieren. "Das ist ein neuer Rückschlag für ihn", meinte Flick.