Berlin

Berliner Senat trifft sich noch am Sonntag zu Sondersitzung

13.12.2020, 12:12 Uhr | dpa

Nach den Bund-Länder-Beschlüssen zum harten Lockdown berät der Berliner Senat noch am Sonntag über deren Umsetzung in der Stadt. Das kündigte Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) am Vormittag nach einer Schalte der Länderchefs mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) an. Bei der Beratung werde es auch darum gehen, wie die Schließung von Schulen und Kitas organisiert werde. Geplant sei eine Notbetreuung für Kinder, die nicht zu Hause betreut werden könnten. "Aber es wird ein geringer Umfang sein", so Müller.