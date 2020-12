Berlin

Jenny Elvers trauert um ihren Hund

15.12.2020, 09:29 Uhr | dpa

TV-Sternchen Jenny Elvers trauert um ihren Hund Emma. Die 48 Jahre alte Schauspielerin postete ein schwarz-weißes Foto der Hündin auf Instagram und schrieb dazu: "Ich stell mir vor, du würdest schlafen ... kleine Emma". Trost erhält sie von Fans und anderen Prominenten. Ex-Box-Weltmeisterin Regina Halmich kommentierte unter dem Post: "Oh das tut mir so leid. Diesen Schmerz wenn das geliebte Tier geht verstehen nur Hundehalter." Auch Claudia Effenberg drückte ihr Beileid aus: "Oh man, was für eine Zeit. Als ob alles nicht schon schlimm genug ist. Jenny, ich drücke dich einfach mal fest."