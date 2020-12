Berlin

Berlin startet am Mittwoch in den harten Lockdown

16.12.2020, 01:15 Uhr | dpa

In Berlin beginnt am Mittwoch ein mehrwöchiger Lockdown mit einer Reihe von neuen Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie. Darüber hatte der Senat bereits am Sonntag entschieden, nachdem sich Bund und Länder zuvor auf weitere Einschränkungen verständigt hatten. Danach wird das öffentliche Leben zunächst bis zum 10. Januar heruntergefahren. Unter anderem müssen Geschäfte mit Ausnahme von Läden für den täglichen Bedarf schließen. Das gilt etwa für Bau- und Möbelmärkte und große Kaufhäuser, aber auch Friseure und Kosmetiksalons.

Der Unterricht in den Berliner Schulen wird ab Mittwoch ebenfalls runtergefahren. Bis zu den Ferien inklusive Freitag (18. Dezember) und in der Woche vom 4. bis 8. Januar sollen die Schüler angeleitet von ihren Lehrern zu Hause lernen. Auch Kitas bieten nur noch eine Notversorgung in Einzelfällen an. Weiterhin gelten die strengen Regeln für private Treffen - maximal fünf Personen aus maximal zwei Haushalten plus Kinder bis 12 Jahren - etwa für den Weg zur Arbeit.

Hinzu kommen Ausgangsbeschränkungen, nach denen jeder in Berlin angehalten ist, direkte Kontakte zu anderen Menschen, die nicht zum eigenen Haushalt gehören, auf ein Minimum zu reduzieren und auf Reisen zu verzichten. Das Verlassen der eigenen Wohnung ist in den kommenden Wochen nur aus triftigen Gründen zulässig.