Berlin

Überfall auf Geldtransporter: Polizei sucht nach Tätern

16.12.2020, 13:56 Uhr | dpa

Kriminaltechniker der Polizei untersuchen einen Geldtransporter hinter der Ikea-Filiale in Schöneberg. Foto: Paul Zinken/dpa/Aktuell (Quelle: dpa)

Nach dem Überfall auf einen Geldtransporter am Ikea-Möbelhaus in Berlin-Schöneberg sucht die Polizei weiter nach den Tätern. Eine entscheidende Spur gibt es bislang nach ersten Erkenntnissen der Pressestelle der Polizei nicht. Drei Räuber überfielen am Dienstag den Geldtransporter und bedrohten einen Geldboten, der die Filiale durch einen Hintereingang verließ, mit Schusswaffen.

Die Täter erbeuteten nach dem Bericht der Polizei vom Dienstag einen Geldkoffer. Sie seien in einem weißen Audi mit gestohlenen Kennzeichen geflüchtet. Verletzt wurde laut Polizei bei dem Überfall niemand. Die Spezialisten der Spurensicherung des Landeskriminalamtes und weitere Kriminaltechniker waren am Dienstag im Einsatz.