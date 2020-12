Berlin

Fast 2600 neue Corona-Infektionen in Hessen

17.12.2020, 07:56 Uhr | dpa

Innerhalb von 24 Stunden sind in Hessen 2565 neue Coronavirus-Infektionen gemeldet worden. Damit haben sich seit Beginn der Pandemie 113 998 Menschen nachweislich mit dem Virus infiziert. Das geht aus den Zahlen des Berliner Robert Koch-Instituts (RKI) vom Donnerstag hervor (Stand 00.00 Uhr). 1964 Todesfälle werden inzwischen hessenweit mit dem Erreger in Verbindung gebracht, das sind 58 mehr als am Vortag. Die sogenannte Inzidenz - also die Zahl von Neuinfektionen auf 100 000 Einwohner in den zurückliegenden sieben Tagen - betrug 190.

Nach den Daten des Intensivregisters der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (Divi) wurden in Hessen 417 Corona-Patienten in Krankenhäusern intensivmedizinisch behandelt (Stand Donnerstag, 7.19 Uhr). Das entsprach 24,8 Prozent der belegten Intensivbetten. 249 Patienten mussten beatmet werden.

Von Kommunen selbst gemeldete Werte können von den Zahlen des Robert Koch-Instituts abweichen, da sie die Daten mit Zeitverzögerung weitergeben. Zahlen, die die Kommunen selbst nennen, sind in der Regel aktueller als die des RKI.