Berlin

Patienten aus Brandenburg am Freitag in Berliner Kliniken

17.12.2020, 22:19 Uhr | dpa

Berliner Krankenhäuser nehmen an diesem Freitag Covid-19-Patienten aus Brandenburg auf. Die Transporte gingen am Morgen los, sagte der Sprecher von Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci (SPD) am Donnerstagabend auf Nachfrage. Zuvor berichtete der "Tagesspiegel" darüber. Brandenburgs Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher (Grüne) bat Berlin wegen eines drohenden Engpasses in Krankenhäusern um Hilfe. Die rund 50 Patienten kämen in verschiedene Kliniken in der Hauptstadt, sagte der Sprecher. Es handle sich um Covid-19-Patienten, die auf Normalstationen behandelt werden, nicht um Intensiv-Patienten. In Brandenburg ist vor allem im Süden des Landes die Lage sehr angespannt.