Berlin

Terrorgefahr: De Maizière hatte im Advent "ungutes Gefühl"

18.12.2020, 05:15 Uhr | dpa

Thomas de Maizière (CDU) kommt in den U-Ausschuss zum Anschlag am Breitscheidplatz. Foto: Fabian Sommer/dpa/Archivbild (Quelle: dpa)

Der frühere Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU) hat seit 2011 stets die Befürchtung gehabt, islamistische Terroristen könnten einen Anschlag auf einen Weihnachtsmarkt verüben. Im Untersuchungsausschuss des Bundestags zum Terroranschlag auf einen Berliner Weihnachtsmarkt 2016 sagte er am Donnerstagabend, er habe in der Adventszeit immer ein "ungutes Gefühl" gehabt. Der FDP-Abgeordneten Benjamin Strasser wollte von ihm wissen, ob er bei einer Personalversammlung eine Woche vor dem Anschlag wirklich gesagt habe, "wenn die Weihnachtsmärkte schließen und es keinen Anschlag gab, mache ich drei Kreuze". De Maizière antwortete, dass er das sinngemäß so gesagt habe.

Er habe damals aber keinen Hinweis auf einen womöglich geplanten Anschlag in der Weihnachtszeit gehabt, "geschweige denn mit einem LKW". Vielmehr habe ihn die Terrorgefahr generell umgetrieben und die Angst vor einem Anschlag auf einen Weihnachtsmarkt als ein "weiches Ziel" mit christlicher Symbolik.

Am 19. Dezember 2016 - also fast genau vor vier Jahren - erschoss der abgelehnte Asylbewerber Anis Amri in Berlin einen Lastwagenfahrer. Anschließend raste er mit dem Lastwagen über den Breitscheidplatz, wo elf weitere Menschen starben und mehr als 70 verletzt wurden. Der Tunesier konnte nach dem Anschlag nach Italien fliehen, wo er bei einer Polizeikontrolle erschossen wurde.

Amri war der Polizei bereits vorher als islamistischer Gefährder aufgefallen. Weshalb der Anschlag trotzdem nicht verhindert wurde und was bei den anschließenden Ermittlungen womöglich schief lief, will der Untersuchungsausschuss herausfinden.