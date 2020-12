Berlin

Mann überfällt Rentnerpaar im Hausflur

20.12.2020, 13:23 Uhr | dpa

Ein Rentnerpaar ist in Berlin-Neukölln von einem Unbekannten überfallen worden. Der Mann sei den beiden am Samstagnachmittag ins Treppenhaus gefolgt. Er sei zunächst an ihnen vorbeigelaufen, dann habe er sich umgedreht und an der Tasche der Frau gerissen, teilte die Polizei am Sonntag mit. Die 85-Jährige sei gestürzt, dann habe der Angreifer den 89-Jährigen geschubst und sei mit der Tasche geflohen. Der Senior verletzte sich am Arm und wurde im Krankenhaus behandelt, seine Frau blieb unverletzt.