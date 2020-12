Freiburg im Breisgau

"Unterirdisch": Labbadia kritisiert Herthas Cunha scharf

20.12.2020, 18:34 Uhr | dpa

Herthas Matheus Cunha (l.) in Aktion, hier gegen Christian Günter vom SC Freiburg. Foto: Philipp von Ditfurth/dpa (Quelle: dpa)

Nach der 1:4-Niederlage von Hertha BSC beim SC Freiburg hat Trainer Bruno Labbadia seinen Offensivspieler Matheus Cunha deutlich kritisiert. "Er zieht sich selbst runter, bringt seine Leistung nicht, zieht die Mannschaft runter", sagte Labbadia am Sonntagabend. Der brasilianische Fußball-Nationalspieler hatte zuvor lustlos gewirkt und war von Labbadia bereits zur Halbzeit ausgewechselt worden.

"Wir hätten ihn schon zuletzt gegen Mainz runternehmen können, das haben wir nicht gemacht", sagte Labbadia. "Heute haben wir uns dafür entschieden, nachdem er in der ersten Halbzeit für mich unterirdisch war." Mit unterirdisch meine er etwa Cunhas Körpersprache, ergänzte Labbadia. "Er ist noch ein junger Mensch mit 21, aber er muss es schleunigst verändern", sagte der Coach. Er wisse, wie wichtig Cunha für die Hertha sei. "Aber bei aller Wichtigkeit ist das ein No-Go." Darum spreche er es auch so deutlich an.