Nach Schienenbruch

S-Bahn-Verkehr rund um Oranienburger Straße gestört

25.12.2020, 16:52 Uhr | dpa, t-online

Das S-Bahn-Schild zum Eingang am Bahnhof Oranienburger Straße: Dort und im Umkreis ist es am ersten Weihnachtsfeiertag zu Verspätungen gekommen. (Quelle: Rinke/imago images)

Wegen eines Schienenbruchs ist es in Berlin im Bereich des S-Bahnhofs Oranienburger Straße zu erheblichen Verzögerungen gekommen.

Die Störung auf der Nord-Süd-Strecke der Berliner S-Bahn im Bereich Oranienburger Straße wird voraussichtlich noch bis in die Nacht andauern. Das sagte eine Sprecherin der Bahn am Freitagnachmittag in Berlin. Der RBB berichtet, dass es wegen eines Schienenbruchs zu dem Problemen gekommen ist. Die genaue Ursache solle laut der Deutschen Presse-Agentur nun von Fachleuten geprüft werden.



Auf Twitter hatte die S-Bahn zuvor mitgeteilt, ein Schienenbruch führe zu Verspätungen und teilweisen Ausfällen der Linien S1, S2, S25, S26 und S85. Fahrgästen wurde empfohlen, auf die BVG, die Ringbahn oder die Regionalbahn auszuweichen.