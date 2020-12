Berlin

Fachwerkhaus bei Feuer im Kreis Höxter ausgebrannt

27.12.2020, 12:33 Uhr | dpa

Bei einem Feuer in Beverungen im Kreis Höxter ist ein Fachwerkhaus ausgebrannt. Das Gebäude wurde dermaßen beschädigt, dass es nach den Angaben der Polizei von Sonntag vermutlich abgerissen werden muss. Demnach brach der Brand am Samstag im Dachstuhl aus und griff dann auf die erste Etage und ein Nachbarhaus über. Die Bewohner konnten das Haus rechtzeitig verlassen und blieben unverletzt. Die Brandursache war am Sonntag zunächst unklar. Die Polizei schätzte den Sachschaden auf rund 200 000 Euro.