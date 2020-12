Berlin

"Auszeichnung und Ansporn": "Hauptstadt der Freiwilligen"

30.12.2020, 10:40 Uhr | dpa

Berlin wird ab dem 1. Januar 2021 die "Hauptstadt der Freiwilligen" sein. "Wir freuen uns sehr, dass Berlin 2021 den Titel "European Volunteering Capital" trägt. Für uns im Berliner Sport ist er Auszeichnung und Ansporn zugleich", sagte Thomas Härtel, Präsident des Landessportbunds (LSB), am Mittwoch. Der Titel wurde vom Europäischen Freiwilligenzentrum (Centre for European Volunteering) zum achten Mal vergeben. In Berlin leisten rund 60 000 Ehrenamtliche im Berliner Sport schätzungsweise 16 Millionen Arbeitsstunden pro Jahr, wie der LSB in einer Pressemitteilung schrieb.

Härtel sieht den Titel als Ansporn für seinen Verband, das Engagement im Ehrenamt weiterhin zu fördern: "Jeder ist willkommen." Ohne den Einsatz der Freiwilligen und Ehrenamtlichen, die in verschiedensten Positionen und Ämtern tätig sind, wäre Sport, wie wir ihn in Berlin kennen und schätzen, nicht möglich, sagte Härtel.

Der Präsident verwies zudem auf die soziale Komponente des Sports, der Menschen unterschiedlicher kultureller und ethnischer Herkunft zusammenbringt und somit über manche Barrieren hinweghelfe: "Für jeden einzelnen kann freiwilliges und ehrenamtliches Engagement eine persönliche Bereicherung sein. Für die Gesellschaft und die Demokratie unseres Landes hat es unschätzbar großen Wert."