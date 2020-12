Berlin

CDU-Politiker: Syphilis breitet sich in Sachsen rasant aus

30.12.2020, 12:21 Uhr | dpa

Der CDU-Politiker Alexander Krauß hat sich besorgt über die rasante Ausbreitung der Geschlechtskrankheit Syphilis in Sachsen gezeigt. Laut der kürzlich vorgestellten Jahresstatik meldepflichtiger Krankheiten sei die Zahl der Infizierten 2019 binnen eines Jahres von 247 auf 373 angestiegen. "In keinem anderen Bundesland hat sich die Fallzahl so stark erhöht", erklärte der Bundestagsabgeordnete aus Schwarzenberg am Mittwoch und forderte mehr Aufklärung. Sorglosigkeit habe um sich gegriffen, seitdem eine HIV-Infektion durch eine Medikamentengabe nicht mehr zu Aids führen müsse.