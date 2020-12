Berlin

Erster neuer S-Bahn-Zug geht Neujahr auf die Strecke

30.12.2020, 13:18 Uhr | dpa

Premierenfahrt in der Silvesternacht: Der erste Zug der neuen S-Bahn-Baureihe 483/484 in Berlin soll am 1. Januar um kurz nach Mitternacht an den Start gehen. Auf der Linie S47 werde er vom S-Bahnhof Schöneweide losfahren und dann zwischen Spindlersfeld und Hermannstraße im Einsatz sein, teilte die Deutsche Bahn mit. Zwei weitere Züge sollen im Laufe des Tages auf derselben Linie hinzukommen. Insgesamt würden in den ersten Januartagen fünf neue S-Bahn-Züge dort eingesetzt, sagte eine Bahn-Sprecherin.

Insgesamt hat die Berliner S-Bahn bei den Herstellern Stadler und Siemens 106 Züge der neuen Baureihe bestellt, von denen Ende 2023 der letzte ausgeliefert werden soll.

Das Herzstück der Berliner S-Bahn-Flotte mit ihren rund 650 Zügen bleibt indes die Baureihe 481. Die rund 500 Fahrzeuge dieser Reihe sollen bis Ende 2023 umgerüstet und optisch den neuen Zügen angepasst werden. Ausgestattet unter anderem mit schwarzen Türen und blauen Sitzbezügen, sind viele von ihnen schon jetzt auf der Ringbahn-Strecke unterwegs. Mit der Inbetriebnahme der neuesten Baureihe wächst die Flotte unterm Strich um mehr als 100 Züge.