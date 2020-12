Berlin

Betrunkener fährt mit Wagen auf Polizeiauto: Schwer verletzt

31.12.2020, 15:37 Uhr | dpa

Ein betrunkener Autofahrer ist in Berlin-Neukölln mit seinem Auto in einen geparkten Einsatzwagen der Polizei gefahren und hat sich dabei schwer verletzt. Das Polizeiauto parkte in der Nacht zu Donnerstag in der Donaustraße in der zweiten Reihe, wie die Beamten mitteilten. Polizisten, die in einem Wohnhaus im Einsatz waren, hörten demnach einen lauten Knall. Der Verletzte, der kurzzeitig bewusstlos war, wurde in ein Krankenhaus gebracht. Da er laut Polizei "augenscheinlich stark alkoholisiert war", wurde ihm Blut abgenommen. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Der Polizeiwagen war nicht mehr einsatzbereit und wurde abgeschleppt.