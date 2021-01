Berlin

Stadtmission ruft zu mehr Hilfe für Obdachlose auf

03.01.2021, 10:59 Uhr | dpa

Die Berliner Stadtmission hat die Bewohner der Hauptstadt zu mehr Hilfe für Obdachlose aufgerufen. Für sie seien die nächsten Monate eine gewaltige Herausforderung, teilte die Einrichtung zum Jahresbeginn mit. "Das tägliche Leben ist eingeschränkt, das Sammeln von Flaschen ist so kaum möglich. Betteln aber bringt auch immer weniger."

Wer Obdachlosen begegne, solle sie fragen, was sie benötigen. "Wenn es geht, setze dir einen Mindestbetrag, den du täglich spendest", empfahl die Stadtmission. Wer Geld gebe, solle dem Menschen in die Augen schauen und ein paar Worte mit ihm wechseln. "Schenken macht dich nicht arm, sondern reich", betonte der evangelische Verein. Nach Schätzungen leben in Berlin bis zu 10 000 Menschen auf der Straße.